O que é fibrose pulmonar? Entenda a doença que matou a cantora Rita de Cássia

Rita de Cássia morreu nesta terça-feira, 3, aos 50 anos. A cantora estava internada desde o dia 1º de janeiro em Fortaleza para o tratamento de uma fibrose pulmonar. Ela ficou conhecida por suas composições de forró e fez mais de 500 músicas que foram gravadas por diversos artistas. A doença provoca a dificuldade da respiração.

A fibrose pulmonar idiopática é uma forma crônica e progressiva de pneumonia . Sendo assim, é uma forma da doença que não se cura com rapidez e avança pelos pulmões. Segundo o Ministério da Saúde do Brasil, ela também causa cicatrizes nos pulmões, que desencadeiam o endurecimento dos tecidos pulmonares e prejudicam a respiração. O termo idiopático é utilizado quando as causas da doença são desconhecidas.

Entre os principais sintomas, estão a tosse, que é geralmente seca, fadiga ao realizar pequenos esforços e falta de ar. A causa desta enfermidade é mais comum em homens com mais de 50 anos e pode ter relação com o tabagismo. Entretanto, apesar da doença poder estar associada ao tabagismo, a causa exata ainda é desconhecida.

Normalmente a evolução da fibrose pulmonar é lenta e progressiva, levando à grave insuficiência respiratória e podendo evoluir para óbito. Não existem estudos descrevendo o número exato de pacientes que sofrem pela doença no país.

Rita foi compositora de sucessos como: 'Meu Vaqueiro, Meu Peão', 'Saga de um Vaqueiro' e 'Jeito de Amar'. Ela viu suas composições serem gravadas por Aviões do Forró, Frank Aguiar, Mastruz com Leite e Amelinha. Ela também gravou 12 álbuns com seu irmão, Redondo, e a Banda Som do Norte. Atualmente ela seguia com sua carreira solo.

Alguns artistas conhecidos lamentaram a morte da cantora em sua última publicação no Instagram. Wesley Safadão comentou: “Descanse em paz, jamais será esquecida”. Braulio Bessa escreveu: “Rita, você seguirá viva em nossos corações!”. Lucy Alves declarou: “Eternizada em nossas vidas”.