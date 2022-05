Novo boletim médico atualiza o estado de saúde do cantor Conrado

Cantor Conrado, que fazia dupla com Aleksandro, apresenta melhora na função renal, diz novo boletim médico

CARAS Digital Publicado em 10/05/2022, às 19h21

Nesta segunda-feira, 10, a equipe do cantor sertanejo João Vitor Moreira Soares, conhecido como Conrado - que fazia dupla com Aleksandro -, atualizou os fãs sobre o estado de saúde do artista. Ele está internado na UTI do Hospital Regional de Registro desde que sofreu um acidente de ônibus no último sábado, 7.

O novo boletim informou que o artista “apresenta evolução com estabilidade do quadro clínico e melhora progressiva da função renal”. O documento ainda revelou que ele não precisou fazer novos procedimentos cirúrgicos.

João Vitor Moreira Soares já passou por uma cirurgia no final de semana para controle de sangramento e correção cirúrgica de fratura na bacia. Desde então, ele está na UTI e seu quadro já foi considerado grave.

O parceiro de dupla dele, o cantor Aleksandro, faleceu no acidente de ônibus aos 34 anos de idade. Ele e outras cinco pessoas morreram quando o ônibus tombou no canteiro central da Rodovia Régis Bittencourt na altura de Miracatu, no interior de São Paulo. O corpo do cantor sertanejo foi enterrado na última segunda-feira, 9.

Confira o boletim médico completo: