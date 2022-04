Novo álbum de Anitta, "Versions on Me" tem 10 mil pre-saves em menos de uma hora

Anitta comemorou a conquista do seu novo álbum compartilhando um momento dos bastidores

Nesta quarta-feira, 6, Anitta(29) comemorou mais uma conquista em sua carreira!

Seu novo álbum Versions of Me, conquistou 10 mil pré-saves nas plataformas de streaming uma hora depois que a cantora anunciou que o álbum poderia ser salvo antes de seu lançamento.

Em seu Instagram, a dona do hit Envolver havia desafiado seus fãs. "O pre-save do meu novo álbum está disponível e para cada 10 mil saves, eu irei soltar um booommm spoiler para vocês aqui. É de graça. Vamos lá".

Em menos de uma hora, os fãs da voz da canção Boys Don't Cry voltou a sua rede social para comemorar os primeiros 10 mil salvamentos do Versions Of Me.

Como prometido, a cantora que participou do show de Miley Cyrus (29) no festival Lollapalooza, soltou um vídeo dos bastidores da produção do seu álbum. Quem estava com a brasileira era o cantor e compositor Khalid (24), que será um feat em uma das canções no Versions of Me .

"Ok pessoal... isso foi rápido!! Nós conseguimos 10 mil pré saves em menos de uma hora então... como prometido aqui está o primeiro spoiler do meu álbum. Sim, esse é Khalid quando estávamos terminando a nossa primeira música para o meu álbum. E essa sou eu tentando seguras as lágrimas porque eu não consegui controlar minhas emoções quando eu ouvi o resultado", escreveu a artista na legenda do vídeo.

Confira aqui o spoiler de Anitta!

