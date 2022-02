Nos bastidores, Ludmilla esbanja sensualidade no clipe de 'Café da Manhã' com Luísa Sonza

Ludmilla leva Luísa Sonza à loucura com performance super sensual nos bastidores do clipe de 'Café da Manhã'

Nesta sexta-feira, 11, Ludmilla (26) levou os internautas à loucura ao compartilhar bastidores inéditos do clipe de Café da Manhã.

Com look para lá de ousado, a cantora mostrou todo seu talento na hora de gravar o vídeo da parceria com Luísa Sonza (23).

“Ludmilla você tem 30 segundos pra fazer a Luísa surtar”, brincou ela na legenda da publicação, na qual se pode ouvir a intérprete de Doce 22 gritando de animação.

Pelos comentários, os fãs ficaram babando. “Entregou tudo”, disparou um. “Não foi só ela que surtou”, confessou outro. “Braba demais”, elogiou mais um.

Atualmente, a cantora está na torcida pela esposa, Brunna Gonçalves (30), uma das confinadas do Big Brother Brasil 22, e chegou a comentar sobre o desempenho da amada no programa.