Noah Urrea fala sobre seu novo filme para a Netflix: ''A coisa mais louca que aconteceu comigo''

Noah Urrea fala sobre seu novo filme 'Metal Lords', para a Netflix, e revela que está compondo novas músicas durante turnê do Now United

André Luiz Freitas Publicado em 07/04/2022, às 13h02

Após muita espera – e mistério –, o filme Metal Lords, musical com o cantor e ator norte-americano Noah Urrea (21), do Now United, está prestes a estrear na Netflix.

O filme é do mesmo criador de Game of Thrones, D.B. Weiss (50), e será disponibilizado na plataforma de filmes e séries nesta sexta-feira, 8 de abril. O longa é dirigido por Peter Sollett (46) e conta com a produção musical executiva de Tom Morello (57), guitarrista da banda Rage Against The Machine.

Noah Urrea fala sobre Metal Lords, seu novo filme para a Netflix:

Em uma conversa com a CARAS Digital, Noah Urrea falou sobre a animação de fazer parte do elenco da nova aposta da Netflix. "É um filme encantador", diz ele animado. "E se você conhece algo sobre mim, sabe que eu sou um grande fã de Rage Against The Machine, e como compositor, fazer parte desse filme foi a coisa mais louca que já aconteceu comigo", conta.

A trama contará a história de dois adolescentes que formam uma banda de heavy metal na escola, mas só eles curtem esse som. Após a tentativa frustrada de encontrar um baixista, eles conhecem uma garota que toca violoncelo e precisarão se unir para vencer a Batalha das Bandas.

"O nome do meu personagem é Clay Moss. E ele é o tipo garoto popular do colégio, que se sente super orgulhoso de ter uma banda, e que gosta de tocar na escola e em festas", detalhou.

A animação é alta, o filme é uma das apostas da produtora no gênero comédia e seu elenco conta com nomes conhecidos pelo púbico juvenil, como Jaeden Martell (19), de IT: A Coisa. Além dos dois, Isis Hainsworth, Adrian Greensmith e Sufe Bradshaw também atuam na produção.

Noah Urrea diz que está compondo novas músicas durante a turnê do Now United:

Desde o início de Março, o Now United deu início a uma turnê pelo Brasil e agora Europa, onde levaram cerca de 20 mil pessoas para um super show em Lisboa, Portugal. A superbanda, criada por Simon Fuller, reúne 18 artistas de 18 países diferentes e é o primeiro grupo pop que uniu essa mistura do mundo todo.

O ator, que também participou da série de sucesso The Fosters (Freeform), contou que está compondo canções sobre essa experiência: "É a minha coisa favorita no mundo. Eu estou escrevendo músicas sobre essa experiência e de toda essas viagens ao redor do mundo", disse.

Falando um pouco sobre as suas inspirações para compor novas canções, o californiano adiantou que os fãs podem esperar letras sobre estar apaixonado, corações quebrados, formas divertidas de ver vida e sua perspectiva na música: "Eu realmente estou aproveitando toda essa experiência com o Now United, eu estou muito feliz e grato", concluiu ele.

Foto: Mateus Aguiar