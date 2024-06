Ney Matogrosso encanta ao mostrar foto rara da mãe, de 102 anos

O cantor Ney Matogrosso mostrou uma nova foto sorridente da mãe e fãs celebraram a longevidade de Dona Beita: 'Isso sim é riqueza'

O cantor Ney Matogrosso usou as redes sociais na madrugada desta quarta-feira, 19, para compartilhar com os seguidores uma foto inédita de sua mãe, Dona Beita Pereira, de 102 anos. A imagem publicada rendeu diversos comentários carinhosos dos fãs do artista.

Esbanjando simpatia, Dona Beita surge sorridente enquanto posa para a câmera. "Minha mãe com 102 anos!", escreveu Ney Matogrosso na legenda. Encantados com o clique raro, os admiradores do famoso celebraram a alegria e longevidade da matricarca.

"Isso sim é riqueza! Ter mãe viva", declarou uma internauta. "Eis a explicação para sua encantadora vitalidade, vem do berço, herança genética de sua mãe. Que Deus lhes abençoe!", disse outra. "É muita longevidade com qualidade de vida. Um caso a ser estudado e celebrado", falou uma terceira.

Recentemente, Ney Matogrosso, de 82 anos, revelou não temer a morte e brincou ao mencionar a longevidade da mãe. Durante uma palestra na Rio2c, o maior evento de criatividade da América Latina, ele abriu o coração e falou sobre sua vida pessoal e as expectativas para o futuro.

"Me perguntam sobre a morte, e eu olho com naturalidade. Procuro estar tranquilo, sem tremer de medo. A única certeza que a gente tem aqui é a morte. Não temos outra certeza na vida além dessa. Então, procuro estar tranquilo diante dessa ideia", iniciou o cantor.

"Espero chegar lá na hora tranquilo. Não tenho medo, porque também não há o que temer", declarou, citando o fato de sua mãe possuir quase 103 anos: "Tenho até medo de chegar lá", brincou.

Ney Matogrosso opina sobre cenário atual da música

Ainda durante a palestra, em relação ao futuro, Ney Matogrosso revelou não possuir metas. "Vou indo até onde vou chegar, não sei. Não é uma preocupação para mim. Nunca me submeti a nada, faço o que eu quero", declarou o cantor.

Na ocasião, o cenário atual da música brasileira também foi pauta. Ele, então, explicou que existe uma dificuldade para opinar sobre o assunto. "A gente não tem mais espaço para ouvir música como antes. Não temos mais o rádio a favor, não tem mais uma plataforma onde você possa conhecer o que está sendo feito. Se você não for atrás, não tem como saber. A gente fica limitado a um circuito muito pequeno", disse.

O cantor ainda ressaltou que não existe um único estilo musical que o defina, deixando claro que produz aquilo que o interessa, independente do gênero: "Estou fazendo um próximo trabalho que é bem diverso, como Titãs. Não estou preocupado em lançar inéditas", garantiu, por fim.