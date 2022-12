Neto de Bob Marley, Joseph Mersa Marley é encontrado morto aos 31 anos

Joseph Mersa Marley morreu aos 31 anos na última terça-feira, 27. Ele é um neto de Bob Marley

O cantor Joseph Mersa Marley faleceu aos 31 anos na última terça-feira, 27. Neto do cantor Bob Marley, ele foi encontrado morto em seu carro.

De acordo com o site TMZ, o serviço de emergência localizou o carro e o artista foi encontrado já sem vida. Ele teria falecido em decorrência de uma crise de asma.

O rapaz era filho de Stephen Marley e era formado em Engenharia do Som na Miami Dade College, dos Estados Unidos. Ele fazia músicas no estilo do reggae e morou na Jamaica em seus primeiros anos de vida. Entre os seus trabalhos na música estão o EP Comfortable e o single Burn It Down.

Vale lembrar que o avô dele também morreu jovem. Bob Marley faleceu aos 36 anos após lutar contra um câncer, que começou na pele e se espalhou para estômago, pulmão e cérebro.