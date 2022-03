Música / 9 anos de saudade!

Negra Li presta homenagem a Chorão 9 anos após morte: ''Me sinto abençoada''

Cantora Negra Li fez linda homenagem no dia do aniversário de morte do vocalista da banda Charlie Brown Jr., Chorão

CARAS Digital Publicado em 06/03/2022, às 16h13

Cantora Negra Li lamenta 9 anos sem Chorão - Reprodução/Instagram