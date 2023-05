Nattan brinca ao compartilhar vídeo com Mari Fernandez antes da fama: ‘Feios’

Cantores Nattan, que participa da Dança dos Famosos, e Mari Fernandez aparecem cantando em barzinho

Nesta terça-feira, 2, o cantor Nattan (23), que atualmente participa da Dança dos Famosos, no Domingão com Huck, resolveu expor seu passado, mas não fez isso sozinho! Nas redes sociais, ele aparece cantando em um barzinho ao lado da cantora Mari Fernandez (22) antes dos dois se tornarem famosos.

“Já desistiu do seu sonho? Fala aí, Mari Fernandez! Deus está arquitetando seu momento, jovem. Calma! TBTZão viu? Hoje a gente não é bonito não, mas antes era o cão de feio , viu? [Risos]”, escreveu o cantor, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram.

Os comentários foram inundados de pessoas perplexas pela diferença dos dois cantores de forró. "Gente, que vídeo maravilhoso e satisfatório”, exaltou Mileide Mihaile. “Nesse tempo a Mari tinha 36 anos, hoje ela tá com 22”, brincou um outro internauta. “Deus é maravilhoso, vocês merecem demais”, celebrou o também cantor Zé Vaqueiro.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por NATTANZINHO (@nattan)



Mari Fernandez celebra nova fase na carreira: 'Divisor de águas'

Vivendo uma nova fase em sua carreira, a cantora Mari Fernandez lançou o seu novo DVD Ao Vivo em São Paulo, que já está disponível nas plataformas digitais, e define este projeto como um divisor de águas em sua vida. A estrela considera que está em uma fase mais madura em sua profissão e está contente com o resultado do projeto.

“Com certeza esse DVD marca uma nova fase da minha carreira e talvez a melhor fase da minha carreira. É uma fase com uma revolução notória, eu me enxergo bem mais madura. A gente vem trazendo a inovação, que é a bateria, é algo novo, é uma evolução musical na nossa banda, no meu projeto e conseguimos colocar no DVD. Esse DVD tem músicas especiais, as participações também são participações especiais, que fazem parte da minha história, pessoas que eu sempre admirei, que eu sempre foram inspirações para mim. É uma grande virada de chave na minha carreira”, disse Mari Fernandez.