“Não é impossível”: Pocah se emociona após aparição no telões da Times Square

24/10/2022

Nesta segunda-feira, dia, a cantora Pocah (28) se emocionou e encheu os fãs brasileiros de orgulho ao aparecer nos telões da famosa Times Square, um dos pontos turísticos principais de Nova York.

A funkeira comemorou o anúncio internacional da sua nova música pelas redes sociais e escreveu: “‘Ouvi que pra mulher é mais difícil, mas não é impossível não.’ Mais um sonho realizado minha gangue. POCAH NA TIMES SQUARE!”

Pocah faz parte de um programa que visa promover a igualdade de gênero através de uma famosa plataforma de música. Em seus stories a cantora apareceu emocionada, além disso, ela também fez uma live e disse para os seus seguidores: “É um trabalho incrível, mas não é fácil.”

Pocah aposta em gênero musical diferente

Além de apostar nas mais variadas parcerias para seus clipes, Pocah também se aventurou em gêneros musicais diferentes. Em agosto a cantora apostou no afrobeat pop, com o single ‘Não Sai Da Minha Mente’, que contou com a participação dos rappers BIN e Lionel.

A música assinada pelo renomado produtor Ajaxx, que está por trás de sucessos do L7NNON e do MC Poze do Rodo, narra uma história de um encontro romântico e sensual entre um casal, que ficou na memória.