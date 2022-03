Nando Reis lança música em parceria inédita com Jão

Nando Reis e Jão recriam a música 'Sim' em uma parceria inédita para o projeto 'Nando Hits'

André Luiz Freitas Publicado em 30/03/2022, às 10h14

Nando Reis (59) e Jão (27) se uniram em uma parceria musical inédita. Os cantores brasileiros lançaram a faixa romântica Sim na noite da última terça-feira, 29.

A música traz uma releitura de uma das músicas conhecidas da discografia do ex-Titãs e faz parte do Nando Hits, novo trabalho que traz encontros do cantor com artistas da nova cena.

Sim, que recebeu os tons doces da voz de Jão, foi escrita a partir de um encontro poético e despretensioso de Nando em um bar num dia chuvoso com um casal que falava sobre ruptura e volta.

O convite para uma colaboração partiu de Nando Reis com o intuito de recriar a música de sucesso, que o cantor paulistano lançou há 16 anos no álbum Sim e Não (2006).

Além do mais, a parceira é o primeiro registro de Jão desde o lançamento do seu terceiro álbum de estúdio, intitulado Pirata (2021), em outubro.

Nando Reis e Jão se unem na releitura do sucesso 'Sim':