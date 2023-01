Namorada de João Gomes desabafa nas redes sociais sobre fama repentina: 'Peço paciência'

Jovem abre o coração para agradecer o carinho e diz estar “assustada” com a fama repentina após assumir o namoro com o cantor João Gomes

A jovem Ary Mirelle se pronunciou pela primeira vez sobre o namoro que está vivendo com o cantor João Gomes (20). Em sua primeira declaração, ela agradeceu aos fãs pelo carinho.

"Quero agradecer por todo o carinho que vocês tem pelo João, por mim, pelo nosso relacionamento. Todo o cuidado. Ele é uma pessoa incrível e maravilhosa, é um companheirão na minha vida. Estou morrendo de saudades, mas daqui a pouco a gente vai estar juntinho", começou ela em uma sequência de vídeos publicados nesta quinta-feira, 5.

Desde o começo do ano, quando ela e o cantor assumiram o namoro, Ary ganhou mais de 650 mil seguidores e já soma 677 mil fãs no Instagram, segundo o site Social Blade, que analisa métricas das redes sociais.

No vídeo seguinte, Ary comentou a quantidade de fãs que começou a ter desde que os dois assumiram o romance. "É tudo muito novo. Por isso peço muita paciência. Fico doidinha com esse tantão de gente, nunca esperei isso em minha vida. Mas estou feliz, estou muito grata".

João Gomes anunciou o início do romance em dezembro, ele publicou foto dando beijo na amada: "Te amo, gatinha", escreveu o cantor na publicação que rendeu vários comentários de colegas famosos. “Aaaawn”, comentou a Maisa, que o cantos já assumiu ter um crush antigo na cantora e apresentadora, seguido de um comentário de Carlinhos Maia. “Ela tem uma energia linda”, escreveu o influencer.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por ACREDITE 🧡 (@joaogomescantor)

Conheça a influenciadora que roubou o coração de João Gomes!

Ary Mirelle é influenciadora e vive também em Pernambuco. Recentemente, ela compartilhou fotos comemorando o Natal em Petrolina, município do estado de Sobradinho, na Bahia. No TikTok, ela possui pouco mais de 20 mil seguidores e costuma mostrar sua rotina e fazer vídeos com a família

Na sua publicação ao lado do cantor, ela já acumula mais de 1 milhão de visualizações, e escreveu a seguinte legenda: “Único lugar onde os problemas não existem”. "Achei o TikTok da morena do João [Gomes]", escreveu uma seguidora nos comentários. "Muita felicidade para você dois, desejo tudo de bom", escreveu uma fã.