Namorada de Conrado diz que ele está acordado e consciente

Namorada do cantor Conrado, que fazia dupla com Aleksandro, diz que ele se lembra de algumas cenas do acidente de ônibus

CARAS Digital Publicado em 12/05/2022, às 16h06

O cantor João Vitor Moreira Sales, conhecido como Conrado, que fazia dupla com Aleksandro, continua internado após sofrer um acidente de ônibus no último final de semana. Agora, a namorada dele, Anna Moraes, atualizou os fãs sobre o estado de saúde dele após ser divulgado que ele foi extubado.

A namorada dele contou que o artista está consciente e lembra de alguns momentos do acidente, e também que a família está feliz em ver que ele está falando.

“Oi gente, os dias não têm sido fáceis, mas como vocês já sabem, ontem tivemos uma grande vitória! Meu João acordou, está consciente e muito abalado com o ocorrido. Ele se lembra de algumas cenas... Mas, na medida do possível, está bem. Vocês não têm ideia de como foi importante e emocionante chegar no hospital e ver ele falando, se comunicando com a gente. Depois de dias de tanta angústia. Eu sabia que Deus tava providenciando esse momento e foi tão lindo, tão cheio de graça e luz. Obrigado papai do céu pelo hoje. Pelo ontem... pela vida do João. Só bençãos e graça! Te louvo meu senhor e te agradeço para todo sempre. O teu amor me persegue. A tua bondade é infinita”, disse ela.

Logo depois, Anna Moraes fez um agradecimento. “Deixo aqui minha gratidão a todos sem exceção que estão me mandando mensagens, obrigada de verdade. Aos poucos eu tento responder. São muitas mensagens de carinho e palavras que acalentam meu coração nesse momento tão delicado. Amigos, familiares, fãs do CeA, acreditem, cada um de vocês estão sendo instrumento de Deus na nossa vida! Gratidão a todos. Deus está ouvindo nossas orações. Continuem orando pela vida do João (Conrado) e do Júlio Cesar”, escreveu.

O cantor Conrado está internado na UTI do Hospital Regional de Registro desde sábado, 7, quando estava no ônibus da dupla que sofreu um grave acidente. Ele passou por cirurgia no final de semana e está em recuperação. Ele foi extubado na noite de terça-feira, 10, e está lúcido.

O acidente causou a morte de seis pessoas, incluindo o cantor Aleksandro. O corpo do cantor foi enterrado na segunda-feira, 9.

Veja o post da namorada de Conrado: