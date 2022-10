Música ‘Tá na Hora do Jair já ir embora’ alcança topo da lista mundial do Spotify

Hit está sendo usado para comemoração da vitória de Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições de 2022

Redação Publicado em 31/10/2022, às 17h07

Depois de se tornar uma das músicas mais virais do Brasil, a canção “Tá na Hora do Jair já ir embora” conseguiu alcançar o topo da lista mundial do Spotify, nesta segunda-feira, 31, após a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (77) nas eleições de 2022, impedindo que Jair Bolsonaro (67) fosse reeleito, neste domingo, 30.

A música feita por Juliano Maderada e Tiago Doidão liderou a lista “Viral 50”, no aplicativo de streaming de música Spotify. Segundo a empresa, trata-se da “sua atualização diária das faixas mais viriais agora - global”. E após a vitória do novo presidente, “Tá na Hora do Jair Já Ir Embora” também alcançou o topo da lista Top 50 do Spotify.

O intérprete da música, Tiago Doidão, baiano de Vitória da Conquista, foi para suas redes sociais agradecer aos seguidores, nesta segunda-feira. “Agradecer a Deus e todas as pessoas que fizeram essa música chegar onde chegou”, escreveu ele.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Tiago Doidão (@tiagodoidao)

A música, que é em um ritmo de pisadinha, arrochadeira e outros ritmos nordestinos, os versos repetem: "Eu bem que te avisei, você não quis me ouvir/ Agora tá sabendo, quem é esse Jair / Ele te fez sofrer, ele te fez chorar / Arrume as malas dele, bota ele pra vazar".



Juliano Maderada, ex-professor de matemática goiano de 48 anos, que vive desde os 7 anos de idade em Iguaí, no interior da Bahia, também já fez jingles para outras eleições nos passados. Famosos também aderiram à música para comemorar o momento, como o também político Guilherme Boulos.

Tá na hora do Jair já ir embora... — Guilherme Boulos (@GuilhermeBoulos) October 30, 2022

Como o presidente Lula perdeu seu dedo? Entenda o motivo verdadeiro

Durante entrevista para o apresentador Jô Soares em 2002, Lula disse que enquanto trabalhava em uma metalúrgica, em 1964, quando tinha apenas 18 anos de idade, estava trabalhando como torneiro mecânico, e ficava no turno da noite, quando, por volta das 3h da manhã, acabou prensando sua mão em uma prensa transversal. Ele contou que na ocasião, outro colega de trabalho teria se descuidado durante a manutenção, soltando o suporte da máquina, que acabou esmagando seu mindinho. Devido a uma demora no atendimento no sistema de saúde público, sendo atendido apenas às 7h da manhã, seu dedo já não tinha mais recuperação.