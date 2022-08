Música de Xuxa vira sucesso na Islândia

Xuxa Meneghel vê música antiga do seu repertório virar sucesso na Islândia após nova versão feita por banda

CARAS Digital Publicado em 08/08/2022, às 09h10

A apresentadora Xuxa Meneghel voltou a ser destaque internacional por causa de suas músicas. Anos após deixar de lançar novas canções, a estrela viu a música Ilariê voltar às paradas de sucesso com nova versão.

De acordo com o colunista Leo Dias, do site Metrópoles, a música Ilariê ganhou uma nova versão feita pela banda Studla Bandid e entrou para as paradas de sucesso na Islândia.

Nas redes sociais, Xuxa comemorou a nova versão da música. “Olha onde o Ilariê chegou?! E diga-se de passagem chegou lindamente, todo mundo cantando nosso hino”, disse ela na legenda de um vídeo de um show da banda.

Novos projetos de Xuxa Meneghel

Recentemente, Xuxa Meneghel contou de sua atual fase profissional. Ela está envolvida com a preparação para fazer uma série de ficção para o Globoplay com base em sua vida. O projeto está na fase de definir o elenco e deverá ser lançado apenas em 2024.

Atualmente, Xuxa está envolvida com as gravações da série Tarã, da Disney, que já teve cenas feitas no Acre e agora será gravada em estúdios no sudeste e em uma fazenda no sudeste. “Eu não interpreto nada. Eu brinco. Sou a única pessoa que não canta nos próprios discos, não atua nos filmes e bateu os recordes que todo mundo já sabe. Acho que com essa série eu vou chegar a lugares que, se eu não atuasse, não chegaria: falando da natureza, do cuidado com o ambiente. A plataforma tem me dado oportunidade de apresentar uma mensagem bacana”, contou.

