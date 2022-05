Murilo Huff vive affair com médica de Goiânia

O cantor Murilo Huff está conhecendo melhor a médica Nicole Melo

CARAS Digital Publicado em 12/05/2022, às 17h00

Murilo Huff (26) está vivendo um novo romance!

O cantor está conhecendo melhor a médica, de Goiânia, Nicole Melo, e a assessoria de imprensa dele confirmou a notícia nesta quinta-feira, 12.

E parece que a mãe do artista, Zaida Huff, já aprovou o relacionamento do herdeiro, já que segue Nicole das redes sociais.

Esse é o primeiro relacionamento que Murilo assume desde o fim do namoro com Marília Mendonça, em setembro de 2021, pouco tempo antes da morte da cantora, com quem tem um filho, Léo, de 2 anos.

