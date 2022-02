Murilo Huff lamenta saudade de Marília Mendonça três meses após morte da cantora: ''Me faz muita falta''

Cantor Murilo Huff fez desabafo e falou da saudade da ex, a sertaneja Marília Mendonça, com quem teve um filho, o pequeno Léo

O cantor Murilo Huff (26) usou suas redes sociais para fazer um desabafo sobre a falta de Marília Mendonça (1995 - 2021).

No último sábado, 5, completou-se três meses da morte precoce da nossa eterna Rainha da Sofrência, que faleceu em novembro do ano passado, após acidente aéreo a caminho de um show em Minas Gerais.

Na manhã de domingo, 6, o sertanejo, que é pai do filho da cantora, o pequeno Léo (2), abriu seu coração após se apresentar em São José do Rio Preto, em São Paulo. Huff relembrou o apoio que recebia da ex-namorada em relação à sua carreira.

"Sempre que eu saio de um show o misto de sentimentos é o mesmo. Gratidão e saudade. Gratidão por tudo que vem acontecendo e saudade de compartilhar minhas conquistas com quem tanto me apoiava... isso me faz muita falta", escreveu Murilo Huff em seu Twitter.

Recentemente, Dona Ruth Moreira, mãe de Marília, também falou sobre a saudade da filha."Boa tarde. Eu não sabia que doía tanto, uma mesa num canto, uma casa, um jardim. Se eu soubesse o quanto dói a vida, essa dor tão doída não doía assim. Agora resta uma mesa na sala e hoje ninguém mais fala do seu camarim. Aqui na mesa está faltando ela, é, a saudade dela está doendo em mim", disse ela.

Léo, filho de Murilo Huff e Marília Mendonça, encanta ao cantar música do pai

Léo já está seguindo os passos dos papais! Recentemente, Murilo Huff se derreteu ao mostrar o herdeiro se divertindo com um microfone de brinquedo e cantando sua mais nova canção de trabalho, Esse Barulho.

Vale lembrar que Murilo e Marília tiveram um relacionamento de quase 4 anos, entre idas e vindas. O último término aconteceu em setembro do ano passado, após viagem do ex-casal para Tulum, no México.

