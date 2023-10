Mumuzinho cancela show ao sentir muita dor: ‘Incapacitado’

Equipe de Mumuzinho revela detalhes sobre o quadro de saúde do cantor após ele sentir dor aguda

O cantor Mumuzinho precisou cancelar um show que aconteceria neste sábado, 21, no Rio Grande do Sul. A equipe dele informou que o artista está sentindo fortes dores e precisou ser medicado. Porém, ele está bem e sente muito por ter cancelado a apresentação.

“Mumuzinho encontra-se bem, porém em recuperação de um quadro de dor aguda e intensa na região torácica e escapular direita. Ele foi submetido a um bloqueio analgésico para dor e encontra-se incapacitados de realizar o show neste final de semana. O cantor lamenta o imprevisto e espera encontrá-los no dia 02/02/2024”, informaram.

Nos comentários, os fãs desejaram melhoras para o cantor. “Melhoras Mumuzinho, estamos orando”, disse um seguidor. “Que fique bem”, afirmou outro. “Se cuida para voltar com tudo”, declarou mais um.

Mumuzinho revela climão com Thiaguinho

O cantor Mumuzinho (39) surpreendeu ao contar uma história do passado envolvendo o cantor Thiaguinho (40). Em conversa no podcast Papagaio Falante, ele contou que os dois ficaram um tempo sem se falar por causa de fofoca nos bastidores do mundo da música.

"Já tive um problema com o Thiago, que antes a gente não se falava. A gente era porradaria pra c#$%¨&. A gente tinha treta, nem foi por nós, foi por pessoas de fora. Criaram uma situação de que ele não gostava de mim e que eu não gostava dele, de que eu falei mal dele... Foi algum troço ruim que criaram. Isso foi há cinco anos atrás", disse ele.

E completou: "Quando eu comecei a entrar na cena (da música), criaram uma situação de que eu estaria imitando ele. Mas foram energias de fora. E a gente ficou um tempo sem nos falar. E ele sempre foi na dele, e eu achei: o Thiago não gosta de mim'. Mas o Thiago gosta de ficar na dele, com os amigos, mais fechado, e eu achava que era pessoal, mas não era. Aí ficamos sem nos falar".

Hoje em dia, a amizade deles está firme e forte e eles deixaram os rumores para trás. "Aí a gente começou a ficar velho, eu com 39 anos, e ele, com 40, e a gente chegou e falou: vamos parar com essa parada. E hoje, graças as Deus, não existe mais nada. Fui no aniversário de 40 anos dele, a gente trocou uma ideia. Nós somos grandes representantes do pagode, ainda mais pelo nossa cor. A gente representa muita essa molecada de comunidade que quer cantar. Hoje, esse mal já passou. Não foi por nós, não foi por ele. Foi por questões de fora, de pessoas que não ajudavam. Hoje, graças a Deus, está tudo resolvido", declarou.