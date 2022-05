Mulher de Aleksandro faz primeiro post após a morte do cantor

Horas após o enterro do corpo do cantor Aleksandro, a viúva dele relembra fotos da família nas redes sociais e coloca emoji de coração partido

Viúva do cantor sertanejo Aleksandro, Tatiele Toro fez o seu primeiro post nas redes sociais após a morte do marido. Ela emocionou os amigos, familiares e fãs do cantor ao relembrar uma foto ao lado do marido e do filho mais velho, Noah, no dia do casamento deles.

Na legenda da publicação, ela colocou apenas emojis de coração vermelho, um curativo e um coração partido. Nos comentários, os fãs e amigos escreveram recados de apoio para ela. “Força, sabemos que só Deus pra te confortar nesse momento”, escreveu um seguidor. “Que Deus console o seu coração e de toda sua família”, comentou outro.

Além disso, Tatiele compartilhou vários momentos de Aleksandro com a família, incluindo os filhos Noah e Maya, nos stories do Instagram.

Aleksandro, da dupla com Conrado, faleceu aos 34 anos ao sofrer um acidente de ônibus no interior de São Paulo. Ele e outras cinco pessoas faleceram no acidente, no qual o ônibus tombou na pista após o pneu estourar. O enterro do corpo do cantor aconteceu nesta segunda-feira, 9, em Londrina.

Viúva do sertanejo Aleksandro, da dupla com Conrado, relembra fotos da família:

Esposa de Aleksandro relembra fotos da família

