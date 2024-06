Morre Tonny Brasil, ícone do tecnobrega, aos 57 anos

Famosos lamentam a morte do compositor Tonny Brasil, que fez sucesso como precursor do tecnobrega e faleceu aos 57 anos

O compositor Tonny Brasil faleceu aos 57 anos de idade no último domingo, 2. A causa da morte não foi revelada pela família, mas ele sofreu um AVC (Acidente Vascular Cerebral) em abril de 2024.

Tonny ficou conhecido por ter sido o precursor do tecnobrega no Pará. Em sua carreira, ele criou grandes sucessos da música, como Dudu, de Joelma, e Cumbia do Amor, de Marília Mendonça, e mais de 2 mil composições.

O velório aconteceu nesta segunda-feira, 3.

Nas redes sociais, os famosos prestaram homenagens para o compositor. A cantora Gaby Amarantos escreveu: "Perdemos o pai do tecnobrega Tonny Brasil. Grande compositor, produtor musical e artista que sempre vibrava com as minhas conquistas. Tonny sempre será um visionário da periferia, que, com poucos recursos, ajudou muitos artistas a terem uma carreira".

E a cantora Hellen Patrícia disse: "O céu esta em festa, porque recebe uma pessoa de um coração maravilhoso, um grande artista, um grande música. Mas a música paraense perde um dos seus grandes compositores".

Por fim, a cantora Valéria Paiva comentou: "Quando eu comecei a fazer música, o Tonny foi uma grande referência para mim, porque ele era um dos poucos que faziam músicas para as aparelhagens (grande estrutura sonora que toca prioritariamente o gênero tecnobrega). A gente perde um ser humano incrível, mas ganha grandes canções. Tenho muito orgulho por poder interpretar suas músicas".