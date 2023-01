Morre Rita de Cássia, a compositora de 'Meu Vaqueiro, Meu Peão'

Cantora e compositora Rita de Cássia morre aos 50 anos após lutar contra doença nos pulmões

A cantora e compositora Rita de Cássia, de 50 anos, faleceu na última terça-feira, 3, em um hospital de Fortaleza. Ela estava internada desde o dia 1º de janeiro para o tratamento de uma fibrose pulmonar, que é uma doença que causa cicatrizes e enrijecimento dos pulmões. A doença provoca a dificuldade na respiração.

Rita de Cássia ficou conhecida por suas composições de forró, como 'Meu Vaqueiro, Meu Peão', 'Saga de um Vaqueiro' e 'Jeito de Amar'. Ela fez mais de 500 composições, que foram gravadas por Aviões do Forró, Frank Aguiar, Mastruz com Leite e Amelinha. Ela também gravou 12 álbuns com seu irmão, Redondo, e a Banda Som do Norte. Nos últimos tempos, ela seguia a carreira solo.

Em seu último post nas redes sociais, Rita de Cássia desejou um bom início de 2023 para seus fãs. “Feliz ano novo meus amores”, disse ela no vídeo.

E foi nos comentários deste último vídeo que os amigos famosos deixaram comentários lamentando a morte dela. Wesley Safadão escreveu: “Descanse em paz, jamais será esquecida”. Braulio Bessa comentou: “Rita, você seguirá viva em nossos corações!”. Lucy Alves afirmou: “Eternizada em nossas vidas”.