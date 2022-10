Morre o cantor Jerry Lee Lewis, aos 87 anos

Morre Jerry Lee Lewis, cantor e pianista, no Mississippi, Estados Unidos

Publicado em 28/10/2022

Nesta quinta-feira, 27, foi anunciada a morte do cantor e pianista Jerry Lee Lewis, aos 87 anos de idade. A informação foi confirmada pelo agente do artistas, Zach Farnum, através de um comunicado divulgado para a imprensa.

“Judith, sua sétima esposa, estava ao seu lado quando ele morreu em sua casa no condado de Desoto, Mississipi, ao sul de Memphis. Ele disse a ela, em seus últimos dias, que dava boas-vindas ao futuro e que não tinha medo”, dizia o comunicado que foi enviado à imprensa norte-americana.

A confirmação da morte de Jerry Lee Lewis vem dois dias depois que o site norte-americano de fofocas TMZ noticiou que ele havia morrido e, logo em seguida, pedido desculpas pelo engano cometido.

Sua última aparição pública foi há uma semana, em seu perfil oficial no Instagram. O artista estava lamentando que uma gripe o impossibilitou de estar presente na premiação do Country Music Hall of Fame.

"É com profunda tristeza e decepção que escrevo para vocês hoje da minha cama doente, em vez de poder compartilhar meus pensamentos pessoalmente. Tentei tudo o que pude para ganhar forças para vir hoje - esperei tanto por isso desde que soube a respeito no início deste ano. Minhas sinceras desculpas a todos vocês por perderem este belo evento, mas espero vê-los em breve", disse Jerry. "Obrigado a todos por seu apoio e amor e por me eleger para o Hall da Fama da Música Country e, acima de tudo, obrigado a Deus por me permitir experimentar essa honra enquanto ainda estou aqui”, completou.

Jerry Lee Lewis nasceu em Louisiana em 1935, e virou um grande nome do rock com hits como “Whole Lotta Shakin’ Goin’ On” e “Great Balls of Fires”. Era chamado de “The Killer” (o matador), ganhou quatro Grammys ao longo de sua carreira, incluindo um Grammy Lifetime Achievement Award e dois Grammy Hall of Fame Awards.

Em 1986, foi introduzido ao Rock and Roll Hall of Fame, um dos primeiros a conquistar a honraria, e em 2004, a revista Rolling Stone o elegeu em 24º no ranking de melhores artistas de todos os tempos. Gravou mais de 40 álbuns, e neste ano, foi lançado o documentário “Jerry Lee Lewis: Trouble in Mind”, dirigido por Ethan Coen, um dos famosos irmãos Coen.

Jerry Lee Lewis deixa sua esposa, Judith Coghlan Lewis e os filhos Jerry Lee Lewis II, Ronnie Lewis, Phoebe Lewis e Lori Lancaster.