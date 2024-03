Morre MC Elloco, aos 34 anos, em Recife

O MC Elloco, da dupla com Shevchenko, faleceu nesta quinta-feira, 21, e a causa da morte é revelada na imprensa

O músico Cleiton Silva, conhecido como MC Elloco, faleceu nesta quinta-feira, 21, aos 34 anos de idade. Ele faleceu em uma clínica de saúde na zona norte de Recife.

De acordo com o site G1, o artista sofreu um infarto, foi socorrido, mas não resistiu. Ele deixou a esposa e o filho.

Algumas horas antes de sua morte, Elloco fez os últimos stories de sua vida para celebrar o início de mais um dia. “Bom dia, já agradeceu a Deus pelo dia de hoje?”, disse ele.

O cantor era conhecido por fazer dupla com o MC Shevchenko. Juntos, eles lançaram o bordão ‘Eu estou só calado’, e também a música Gera Bactéria e Olha o Carro do Ovo, Tome Empurradão e Dally.

Kris Jenner lamenta a morte de sua irmã

A empresária Kris Jenner usou suas redes sociais nesta terça-feira, 19, para anunciar a morte de sua irmã mais nova, Karen Houghton, aos 65 anos. Segundo o site TMZ, a morte da tia de Kim Kardashian foi dada como natural, mas as circunstâncias de seu falecimento não são claras.

Em seu perfil oficial do Instagram, a matriarca da família Kardashian-Jenner publicou um álbum de fotos com a irmã ao longo dos anos. Na legenda da publicação, Kris lamentou a morte de Karen com uma linda homenagem para sua irmã.

"É com o coração mais pesado e profunda tristeza que compartilho que a minha irmã Karen faleceu ontem inesperadamente. Meu coração dói pela minha mãe MJ e pela minha sobrinha Natalie e rezo para que Deus nos guie neste momento difícil. Karen era linda por dentro e por fora. Ela era a mais doce, amável, a mais sensível e vulnerável e tão engraçada. Ela sempre se sentiu grata e agradecida pela sua vida e valorizada por sua família e amigos e especialmente a sua linda filha. Ela guarda uma parte tão grande do meu coração e eu guardo cada memória que temos juntos. O falecimento de Karen é um lembrete de que a vida é tão curta e preciosa e o amanhã nunca é prometido. Devemos dizer àqueles que estimamos o quanto os amamos. Te amo minha irmã linda", escreveu a empresária na legenda da publicação.