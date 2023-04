Morre Mark Sheehan, guitarrista da banda The Script

Banda irlandesa The Script compartilha comunicado nas redes sociais

O músico Mark Sheehan, guitarrista da banda The Script, faleceu aos 46 anos de idade. O artista estava internado e a causa da morte ainda não foi divulgada. Nas redes sociais, o grupo musical compartilhou uma nota sobre o acontecido nesta sexta-feira, 14.

“Marido, pai, irmão, companheiro de banda e amigo muito amado, Mark Sheehan faleceu hoje no hospital após uma breve doença. A família e o grupo pedem aos fãs que respeitem sua privacidade neste momento trágico”, dizia o comunicado compartilhado pela banda em seu perfil oficial no Instagram.

O The Script é uma banda de rock irlandesa fundada no ano de 2007, na cidade de Dublin. O grupo tem grandes hits como Breakeven, Hall of Fame e The Man Who Can’t Be Moved, e já foram indicados à vários prêmios musicais.

Adriane Galisteu encanta com registros de viagem à Turquia com a família

“Amores, um pouquinho do meu primeiro dia por aqui… #viajarétudodebom #istambul #galisteu50 #familia #amomuito”, escreveu a apresentadora Adriane Galisteu, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram. Nas fotos, ela aparece ao lado da família durante um passeio que fizeram, além de paisagens e objetos típicos turcos. Na viagem, ela está acompanhada do marido, Alexandre Iódice, e do filho, Vittorio.