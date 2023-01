Morre Fred White, baterista do Earth, Wind & Fire, aos 67 anos

Membro de uma das bandas mais icônicas de soul dos Estados Unidos, Fred White teve morte confirmada por irmão

Fred White (1955 - 2023), baterista do Earth, Wind & Fire, uma das bandas mais icônicas do soul norte-americano, morreu aos 67 anos, no último domingo, 1. Sem causa revelada, a morte do artista foi confirmada por seu irmão, Verdine White, através de um post nas redes sociais.

“Queridos amigos e fãs da família... Nossa família está triste hoje com a perda de um incrível e talentoso membro da família, nosso amado irmão Frederick Eugene 'Freddie' White. Ele se junta aos nossos irmãos Maurice, Monte e Ronald no céu e agora toca bateria com os anjos!”, começou Verdine, em um post em seu perfil oficial no Instagram.

“Criança protegida, membro do EWF ORIGINAL 9, com discos de ouro na tenra idade de 16 anos! Ele era o irmão número quatro na escalação familiar. Mas mais do que isso, em casa e além, ele era o irmão maravilhoso que sempre era divertido e deliciosamente travesso! E sempre podíamos contar com ele para tornar uma situação aparentemente ruim mais alegre! Ele viverá em nossos corações para sempre, descanse no poder, amado Freddie!! Agradecemos a todos por seu amor, bênçãos e apoio neste momento. Voe alto, irmãozinho, nós amamos você até o brilho das estrelas e de volta”, completou.

Fred White foi baterista em oito álbuns da banda Earth, Wind & Fire, fazendo parte das canções mais famosas do grupo, como Boogie Wonderland, Shining Star, September e Saturday Night. Fred foi um dos nove membros da banda introduzidos ao Rock and Roll Hall of Fame, em 2000.