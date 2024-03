Morre filha do cantor Tatau: ‘Últimos meses foram difíceis’

O cantor Tatau, ex-vocalista da banda Araketu, anunciou a morte de sua filha Tamilis Dorea. Leia o depoimento dele neste momento de luto

O cantor Tatau, que é ex-vocalista da banda Araketu, está de luto. A filha dele, Tamilis Dorea, faleceu nesta semana. O artista lamentou a partida da herdeira em um post comovente nas redes sociais.

O artista falou sobre a luta da filha nos últimos meses e relembrou a personalidade dela. "São meses subindo no palco, no trio, no avião, viajando de ônibus sem deixar transparecer minhas batalhas internas. A música é meu alimento, ela me dá força, mas nem sempre a gente consegue ser forte o tempo todo e hoje o guerreiro sentiu o golpe. Esse é meu momento de dor", disse ele.

E completou: "Tamilis, sempre foi uma garota / mulher muito turrona, cabeça dura e que me dava muito trabalho, mas o seu sorriso abria qualquer fechadura, era cativante! Comigo sempre muito carinhosa, amorosa e uma filha que amava ser mãe, ela me deu minha primeira neta e me mostrou uma outra forma de enxergar o amor. Descanse em paz, minha filha! Sempre vou te amar!".

De acordo com o site G1, a equipe do cantor informou que ela lutava contra um câncer e não resistiu. Porém, os detalhes sobre a causa da morte não foram revelados. O sepultamento do corpo da jovem foi nesta sexta-feira, 8, na Bahia.

Roberto De Niro fala sobre a morte do neto

O ator Robert De Niro surpreendeu ao fazer um desabafo sobre a morte do seu neto Leandro De Niro Rodriguez. O rapaz de 19 anos faleceu em julho de 2023 na cidade de Nova York, nos Estados Unidos. Agora, em entrevista na revista People, o artista confirmou a causa da morte do parente e desabafou sobre o ocorrido.

Ele definiu a morte do neto como algo “terrível" e contou que ele teve overdose. “É simplesmente um choque. Eu nunca pensei que isso iria acontecer. E só então comecei a pensar em todas as coisas que poderia ter feito, talvez devesse ter feito com ele. Não sei se isso teria feito diferença. E isso está sempre passando pela minha mente. Não deveria ter acontecido”, disse ele.

De acordo com a revista People, Leandro morreu em decorrência de uma overdose de várias substâncias, como fentanil, bromazolam, alprazolam, 7-aminoclonazepam, cetamina e cocaína. Uma mulher foi presa em NY por envolvimento na morte do jovem. Ela foi acusada de vender comprimidos para o rapaz que continham fentanil e pode pegar uma pena máxima de 20 anos de prisão.