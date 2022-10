Morre D.H. Peligro, ex-baterista do Red Hot Chili Peppers

Aos 63 anos, D.H. Peligro morre após sofrer acidente dentro de casa

CARAS Digital Publicado em 30/10/2022, às 13h42

Nesta sexta-feira, 28, o músico D.H. Peligro morreu aos 63 anos. O artista já integrou a famosa banda de rock Red Hot Chili Peppers e também a consagrada banda de punk Dead Kennedys'.

De acordo com uma nota oficial publicada nas redes sociais da banda Dead Kennedys', D.H. Peligro morreu após sofrer um acidente doméstico, onde sofreu um trauma na cabeça, depois de uma queda acidental.

"O baterista do Dead Kennedys, D.H. Peligro (Darren Henley) faleceu em sua casa em Los Angeles ontem, 28 de outubro. A polícia no local afirmou que ele morreu de trauma na cabeça causado por uma queda acidental", diz o comunicado feito pela banda.

"Os arranjos fúnebres estão pendentes e serão anunciados nos próximos dias. Pedimos que respeitem a privacidade da família durante este período difícil. Obrigado por seus pensamentos e palavras de conforto", finalizou a nota oficial.

D.H. Peligro entrou para o Dead Kennedys' em 1981, saindo da banda por pouco tempo para se dedicar a outros projetos, mas depois voltou, e fazia parte das atividades do grupo até este ano.

A sua passagem pelo Red Hot Chili Peppers foi no ano de 1988, quando ele substituiu Jack Irons, ajudando na criação e composição dos materiais para as músicas do álbum “Mother’s Milk”. Acabou deixando a banda após ter problemas com álcool e drogas, sendo substituído por Chad Smith, que compõe o grupo até hoje.