Morre Carlos Colla, compositor de músicas cantadas por Roberto Carlos e Legião urbana

Compositor Carlos Colla morreu aos 78 anos; ele já estava internado e sofreu uma parada cardíaca

O compositor Carlos Colla, criador de letras cantadas por Alcione, Chitãozinho e Xororó e Roberto Carlos, morreu aos 78 anos. O falecimento foi informado pela família no Instagram.

Ele estava internado para tratar dois aneurismas, quando sofreu uma parada cardiorrespiratória e não resistiu.

A filha cantora Daniela Colla homenageou o pai com uma foto dos dois: “Pai, você sempre foi meu herói, minha inspiração, um exemplo de fortaleza e determinação. O compositor da minha vida, um contador e cantador de histórias. Te amo infinita e eternamente. Que você descanse em paz e que no palco da eternidade Deus te receba com muita luz. Te amo”.

Colla nasceu em Niterói, no Rio de Janeiro e começou sua carreira nos anos 70. Ele era guitarrista da banda 'O Grupo', quando conheceu Roberto Carlos. Ao todo, 44 músicas de Colla foram gravadas pelo rei, incluindo "Falando Sério". Outros diversos nomes também usufruíram de seu talento musical.

Confira homenagem de Daniela para Carlos Colla: