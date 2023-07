Morre aos 88 anos João Donato, um dos ícones da música brasileira

Morre aos 88 anos João Donato; ele era cantor, multi-instrumentista e maestro

Morreu nesta segunda-feira, 17, o músico João Donato. Ele estava com 88 anos e faleceu no Rio de Janeiro. As informações foram confirmadas ao g1 pela família do artista, um dos ícones da música brasileira.

Ainda de acordo com a publicação, ele enfrentava uma série de problemas de saúde e foi diagnosticado recentemente com uma infecção nos pulmões. Com uma longa carreira na música, ele foi pianista, acordeonista, arranjador, cantor e compositor.

Nascido em Rio Branco, na capital do Acre, ele se mudou para o Rio de Janeiro nos anos 40, quando começou a se aproximar de grandes nomes da música popular carioca. Seu talento e capacidade de improviso influenciaram a geração da Bossa Nova que seria alçada ao sucesso na década de 60.

João Donato também viveu um longo período nos Estados Unidos, onde trabalhou com grandes nomes do jazz, como Nelson Riddle, Herbie Mann, Chet Baker, Cal Tjader, Bud Shank, Armando Peraza. Seu sucesso era estrondoso.

Tanto que é considerado um dos artistas brasileiros mais reconhecidos fora do país, ao lado de nomes como João Gilberto, Tom Jobim, Sergio Mendes e Astrud Gilberto - que também faleceu agora em 2023.

Ativo até o fim de sua vida, João Donato morou até seus últimos dias no bairro da Urca, na Zona Sul do Rio de Janeiro. O músico viveu um casamento feliz com a jornalista Ivone Belem desde 2001. Ele deixa três filhos: Jodel, Joana e Donatinho.

Astrud Gilberto morreu em junho

A cantora Astrud Evangelina Weinert, que ficou conhecida em sua carreira musical como Astrud Gilberto, morreu aos 83 anos em 5 de junho. Em sua trajetória, a artista foi uma das grandes intérpretes de Bossa Nova e fez carreira fora do Brasil, onde era muito celebrada.

A notícia foi confirmada pela neta da cantora, Sofia Gilberto. Em uma publicação em seu Instagram, a jovem comemorou o legado da avó e deu a triste notícia para os fãs. Minutos depois, a informação foi confirmada pelo perfil oficial da cantora.

"Minha vovó Astrud Gilberto fez essa música pra mim, se chama Linda Sofia. Inclusive, ela queria que meu nome fosse Linda Sofia. A vida é linda, como diz a música, mas venho trazer a triste notícia que minha avó virou estrela hoje e está ao lado do meu avô João Gilberto. Astrud foi a verdadeira garota que levou a bossa nova de Ipanema para o mundo. Foi a pioneira e a melhor", diz o texto.