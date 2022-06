Microondas: Gabily se prepara para lançar segunda faixa de novo EP

Depois de 'Sentimental', cantora Gabily se prepara para lançar 'Microondas', segunda faixa de novo EP

É impossível dar um passo à frente sem saber das pessoas que lutaram antes de nós. E é esse movimento que Gabily (26) sempre faz em sua carreira: relembrar as cantoras que quebraram paradigmas no passado para que ela pudesse cantar funk hoje.

Depois de gravar grandes sucessos do gênero em trabalhos como Eternos Clássicos, Gabily vai retomar os anos 2000 em seu novo EP autoral, chamado Mixtape da Bad Girl - com 4 faixas e convidados de peso.

Uma publicação compartilhada por Bad Girl 🤟🏼 (@gabily)

Nesta quinta-feira, 09, ela solta a segunda música do novo trabalho, Microondas, pelo selo Mousik e produção de DJ 2F. “A ideia desse novo projeto é trazer o mood retrô com músicas bem atuais”, comenta Gabily, que retrata exatamente como é a vida de uma Bad Girl ao longo das 4 faixas.

Em Microondas, a artista narra a história de uma mulher que cansou dos joguinhos de um rapaz: "Ai, moleque safado / Pra que que tu me botou pressão / Medinho de ser dominado? / Correu e me deixou na mão". Depois de ele ter esquentado essa relação feito microondas, ela vai entregar seu calor para outra pessoa.

Uma publicação compartilhada por Bad Girl 🤟🏼 (@gabily)

No audiovisual, a artista explora a dança com seu time de bailarinos para firmar a coreografia no Tik Tok, onde Gabily tem uma legião de fãs. O beat envolvente leva a assinatura do DJ 2F, um dos principais DJ's de funk atualmente e produtor responsável pelo último álbum da Ludmilla (27) – EP “Back to Be –.

O lançamento de Microondas vem depois de Sentimental, primeira faixa liberada pela artista em parceria com a cantora Mirella (24). A música chega em todos os tocadores digitais na quinta-feira, 9, às 21h, e com clipe disponível no YouTube a partir das 12h de sexta-feira, 10.