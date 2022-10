Michel Teló é visto em shopping passeando com esposa e filhos

Cantor Michel Teló curte o dia com a família em shopping do Rio de Janeiro

CARAS Digital Publicado em 11/10/2022, às 22h37

Nesta terça-feira, 11, o cantor sertanejo Michel Teló (41) foi visto passeando no shopping com sua esposa Thaís Fersoza (38) e com os filhos, Melinda e Teodoro Teló.

A linda família estava curtindo o dia junto no Shopping Village Mall, no Rio de Janeiro. Os pequenos Melinda e Teodoro, fofíssimos e simpáticos, dão tchau para o paparazzo que os avistou. Michel e Thaís também sorriem para as fotos.

Simpáticos, todos aparecem felizes e se divertindo nos registros feitos no complexo de lojas da Barra da Tijuca, na Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro.

Veja o momento em que a família Teló é vista se divertindo ao dar um passeio pelo shopping na Zona Oeste do Rio de Janeiro:

Michel Teló e família se divertem em passeio no Shopping - Créditos: Edson Aipim - AgNews



Teodoro, caçula de Thaís Fersoza e Michel Teló, encanta com mensagem positiva em palco: ''Eu consegui''

Thaís Fersoza encantou seus seguidores ao compartilhar um vídeo fofíssimo de seu filho caçula, Teodoro, dando uma mensagem durante uma apresentação de seu pai, Michel Teló.

No vídeo, publicado em seu perfil oficial no Instagram, Teodoro disse: "A melhor coisa que eu queria era cantar aqui, mas eu achava que estava nervoso, mas eu consegui."

Ao legendar a publicação, Thaís se derreteu pelo momento que registrou e comentou sobre a felicidade dos filhos em estarem ao lado do pai no palco. "E pra começar muito bem essa semana de Dia das Crianças, um dos vídeos mais fofos da vida!!!! Pega aí essa dica do Teodoro e arrasa! Crie coragem, seja decidido e encare seus desafios de frente! Você VAI conseguir!", começou escrevendo.

"Vídeo de quando papai retomou os shows! Eles sempre pediam muito pra ir... E quando chegou o dia, foi uma realização pra eles! E uma emoção imensa pra nós! A reação deles foi sensacional… e óbvio, querem ir em todos!!!", disse também.