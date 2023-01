Meghan Trainor está grávida de segundo filho de Daryl Sabara e anuncia livro sobre gestação

A cantora Meghan Trainor está gravida de segundo filho e anunciou seu primeiro livro voltado para a maternidade

Meghan Trainor está grávida de seu segundo filho com Daryl Sabara! A cantora anunciou a gravidez nas redes sociais. "O bebê nº 2 vai chegar neste verão", escreveu. No perfil do Instagram, a artista divulgou imagens do exame de ultrassonografia.

A cantora e o ex-ator mirim, que é conhecido pela série 'Pequenos Espiões', começaram a ter um relacionamento 2016 e se casaram em 2018. Os dois já tiveram o pequeno Riley, que irá fazer aniversário de 2 anos em fevereiro.

A famosa contou que, na verdade, quer quatro filhos: "Que bênção. Eu estou grata por poder engravidar e estou mandando muito bem!", contou a famosa para a People, ela ainda continuou: "Isso é incrível. É meu sonho. E estou na metade: eu quero quatro filhos".

Meghan revelou que já contou para Riley que ele não será mais filho único, mas assumiu que ele não entendeu exatamente o que significa: "Tentamos contar para ele dizendo: 'Há um bebê na barriga'. Mas aí ele aponta para a própria barriga e então nós temos que dizer, 'Não é na sua, é na barriga da mamãe'", disse ela.

Livro? Meghan Trainor revela que irá lançar seu primeiro livro com foco na maternidade

A cantora também anunciou que irá lançar um livro voltado para pautas de maternidade para contar sobre sua experiência e dicas que aprendeu nessa jornada, a fim de ajudar novas mães a se encontrarem e aprenderem com seus erros e acertos. O seu primeiro livro irá se chamar "Dear Future Mama" ("Cara Futura Mamãe", traduzindo), e apesar de ainda não ter data de lançamento, fez muitas jovens mães se interessarem pela proposta nas redes!

O interessante é que na obra Meghan irá comparar a primeira e segunda gestações e também irá falar sobre os significados da maternidade!