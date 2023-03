MC Marcinho faz apelo para realizar cirurgia cardíaca: “Estou fraco”

Com saúde debilitada, o cantor MC Marcinho aguarda liberação do plano de saúde para realizar cirurgia delicada

MC Marcinho (45) comoveu os seguidores na última segunda-feira, 20, ao publicar um pedido de ajuda em seu Instagram. Com a saúde debilitada, o cantor precisa passar por uma cirurgia cardíaca, mas o plano de saúde ainda não fez a liberação. Visivelmente abalado, ele surgiu em um vídeo relatando a situação e fez um apelo para realizar a operação.

Sentado em um sofá, o ícone do funk desabafou sobre sua saúde: "Já tem um mês que eu não trabalho, tive que ficar ausente em alguns shows, me desculpem os contratantes e o público, mas é que eu tô muito debilitado, não consigo nem andar direito, para ir da sala para o quarto eu preciso de alguém para me ajudar”, revelou.

Marcinho ainda deu mais detalhes e explicou o motivo pelo qual ainda não realizou o procedimento: “Tudo por conta que eu tenho que fazer uma cirurgia no coração, a gente já deu entrada pelo plano de saúde já tem mais de 10 dias e nada até agora, nenhuma resposta, pendente, pendente, e eu preciso trabalhar, preciso fazer essa cirurgia e até agora nada”, desabafou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mc Marcinho (@mcmarcinho)

O cantor, que marcou o funk brasileiro com hits como 'Glamurosa', pediu que o plano agilizasse o processo: “Pelo amor de Deus”, suplicou ainda no vídeo. Na legenda, ele completou: "Estou fraco, debilitado e preciso voltar com minha vida”, iniciando uma campanha apoiada por várias celebridades, que marcaram a empresa nos comentários e solicitaram urgência na liberação da cirurgia.

Mc Marcinho é internado e pode passar por cirurgia cardíaca

Em junho de 2021, MC Marcinho deu um susto nos fãs ao ser internado. Em nota, a assessoria do cantor explicou o ocorrido: "Aos amigos, fãs, contratantes do Mc Marcinho. Nosso príncipe do funk Mc Marcinho, encontra-se internado, com probabilidade de intervenção cirúrgica, proveniente de um estado instável de seu coração", relataram. Em agosto do mesmo ano, o cantor fez uma cirurgia para colocar um marca-passo no coração.