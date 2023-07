MC Cabelinho surge abraçado com notas de dinheiro e a namorada reage: 'Gato'

Ator da novela Vai na Fé, MC Cabelinho faz fotos abraçado com várias notas de dinheiro e os fãs se divertem: 'Me empresta'

O ator e cantor MC Cabelinho, que interpreta o Hugo na novela Vai na Fé, da Globo, surpreendeu seus fãs ao fazer um ensaio fotográfico inusitado nesta quinta-feira, 6. Ele surgiu abraçado com várias notas de dinheiro em um cenário todo vermelho. Além disso, o artista usava um acessório de ouro nos dentes e vários aneis nos dedos.

Na legenda, ele brincou: “Paizão do ano”. Então, a namorada dele, a atriz Bella Campos, reagiu ao post do amado. “Gato”, disse ela.

Nos comentários, os fãs se divertiram com recados para o artista. “Me empresta galo pra jogar no bicho”, disse um seguidor. “Faz o pix”, brincou outro. “Pra gastar com a Bella”, escreveu mais um.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por @mccabelinho

MC Cabelinho e Bella Campos no Fantástico

Em entrevista no Fantástico, da Globo, MC Cabelinho e Bella Campos contaram sobre a relação forte que existe entre eles. “Vamos casar em um dia 13. a gente começou a namorar no dia 13. E o meu aniversário é no dia 13”, disse ela, que não revelou se eles já marcaram a data ou não.

Eles ainda contaram que se conheceram nos ensaios para a novela Vai na Fé e tiveram uma sintonia imediata. “Todo mundo ficava andando pela sala, assim, a professora falava assim: quando der estátua, aí você tem que encarar uma pessoa. Na hora que ela falou estátua, eu procurava alguém para olhar e todo mundo já tinha olhada para a dupla... Quando eu vi a cena, ela também não estava olhando para ninguém. Eu fui e olhei para ela. Mas, quando eu olhei para ela, já olhei com outros olhos”, contou ele.

E ela completou: “Eu estava tipo, muito evitando fazer contato visual com ele, porque eu já sabia que aquilo podia... Ser meu ponto fraco realmente”. Então, ela contou que eles ficaram após troca de mensagens. “Não achei que fôssemos namorar. Imaginei que a gente ia ficar, virar amigos, no máximo ter amizade colorida. Mas quando a gente foi se conhecendo, vimos que era algo muito forte. Acho que a gente agrega muito um na vida do outro”, contou.