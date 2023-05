MC Cabelinho revela quanto faturou em seus últimos shows: 'Muito feliz'

Valor do faturamento de MC Cabelinho em apenas quatro dias de shows surpreende o público: 'O melhor disso tudo'

Namorado da atriz Bella Campos, o cantor MC Cabelinho surpreendeu ao revelar quanto faturou nos shows que fez no último final de semana. Em uma aparição nas redes sociais, ele revelou que sua conta bancária ficou recheada com os cachês do seu trabalho nos últimos dias.

O rapaz faturou cerca de R$ 500 mil em apenas quatro dias de trabalho e ficou radiante com o valor. Tanto que ele comemorou os dias de sucesso com um recado para os fãs.

"Aí tropa! Cheguei em casa agora, estou fazendo show desde quinta-feira, quinta, sexta, sábado e domingo. Quatro shows na semana. Estou cansadão, fé em Deus. Quero agradecer aos fãs que brotam no show, geral cantando... Mano, e o melhor disso tudo, é saber que faturei mais de meio milhão de reais. Estou muito feliz. Muito obrigado meu Deus, por tudo. Esquece, vencemos", declarou ele, que também está no elenco da novela Vai na Fé, da Globo.

Há poucos dias, MC Cabelinho revelou que fez uma tatuagem para a namorada, Bella Campos. Ele tatuou o nome da amada em seu pescoço, na parte de trás de sua orelha, surpreendendo seus fãs com a demonstração de amor. Após o fotógrafo Diego Mello acompanhar o show do artista, pode-se ver a nova tatuagem de Cabelinho. Confira aqui a nova tatuagem dele.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CELEBS 📢 (@falacelebs)

MC Cabelinho revela como conheceu Bella Campos

O cantor e ator MC Cabelinho confessou que tem ciúme da namorada, a atriz Bella Campos. Os dois atuam na novela Vai na Fé, da Globo, e ele conta que não gosta de ver as cenas românticas da amada na história.

“A gente conversa muito. É uma parada que eu ainda estou amadurecendo em mim. Quando a gente faz, a gente entende que é profissional. Ela tem a mente mais aberta que a minha. Eu sinto ciúme sim, mas nada que vai atrapalhar o trabalho dela”, disse ele em entrevista na Rádio Globo. O rapaz ainda contou que fica ansioso quando vai contracenar com a amada na novela. “A Isabella é a única pessoa que me faz ficar com frio na barriga. É coisa de amor”, afirmou.

Então, ele relembrou quando eles começaram a namorar nos bastidores da preparação para a novela. "Teve um exercício que a professora falou ‘quando a música parar, um tem que olhar pra cara do outro’. Eu estava meio perdido. Todo mundo parou tipo estátua. Quem eu olhava, já estava com alguém. Só sobrou a Isabella. Depois disso, mandei emoji no direct (via rede social), uma carinha de apaixonado. No dia seguinte, ofereci uma carona pra ela. Depois a gente curtiu um pagode e, a partir daí, só alegria", contou ele.