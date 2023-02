MC Cabelinho, namorado de Bella Campos, ostenta carro luxuoso milionário; Veja!

Funkeiro e namorado da atriz Bella Campos, MC Cabelinho comemora conquista impressionante

O cantor de funk MC Cabelinho (27) usou suas redes sociais nesta terça-feira, 14, para comemorar uma conquista bastante interessante! O funkeiro apareceu posando ao lado de uma BMW X6M Competition, um carro de luxo avaliado em mais de R$1 milhão.

“Papo de X6M Competition”, escreveu o cantor, namorado da atriz Bella Campos, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram. Na postagem, ele aparece posando na frente do carro, além de mostrar alguns vídeos onde o funcionário da concessionária explica sobre a potência do carro que estava prestes a comprar.

“Você tem que ir bem devagar com o acelerador dele. Isso aqui é uma arma na sua mão. Tem que ir devagar”, brincou o vendedor. Além disso, o funkeiro mostrou o momento no qual entrou pela primeira vez no carro. “Um favelado tão novo vivendo uma vida de rei”, celebrou Bella.

Nos comentários, amigos, famosos e seguidores de Little Hair, como é conhecido, parabenizaram o cantor pela conquista. “Merecido demais! Sua simplicidade continua intacta mesmo com a vida luxuosa, por isso papai do céu dá mais e mais bênçãos. Feliz por você, mlk!”, escreveu o pagodeiro Ferrugem. “Bem-vindo à família”, comentou o rapper Orochi. “Merecedor de tudo isso, sou teu fã, cada vez mais alto, vencedor!”, exaltou o rapper L7nnon. “Tropa da X6 irmão”, comemorou Dfideliz.

Veja a publicação do cantor de funk MC Cabelinho, namorado de Bella Campos, comemorando a compra de uma BMW X6M:

Mc Cabelinho para show após correria por cobra na plateia

Dentre os diversos comentários negativos sobre o REP Festival, um inusitado chamou a atenção. O rapper MC Cabelinho precisou parar seu show por conta de uma cobra ter aparecido no meio da plateia, no último sábado, 11. O festival ocorreu em uma fazenda de Guaratiba, no Rio de Janeiro e a chuva fez com que vários sapos e cobras fossem para o chão enlameado onde estava a plateia.

Cantando, o artista viu uma correria e perguntou o que havia acontecido. Logo foi informado do que se tratava. “Qual foi? Ah, o pessoal está reclamando que tem uma cobra ali no meio deles. Eu estou fazendo o que eu posso, tá? Depois vocês cobram do responsável do evento”, disse.