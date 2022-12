Marina Sena reage ao ver meme com Ayrton Senna

Marina Sena desmente rumores ao ver teoria de que seria filha do piloto Ayrton Senna: 'Sou filha do Zezão Sena, gente'

A cantora Marina Sena (26) ficou surpresa ao ver o seu nome sendo relacionado com o piloto Ayrton Senna (1960-1994). Nas redes sociais, os internautas começaram a se questionar se eles seriam parentes e até criaram uma falsa teoria de que ela poderia ser filha dele. Porém, a artista já tratou de desmentir!

Marina ficou surpresa com os comentários nas redes sociais e contou que o seu pai é Zezão Sena. “Tô chocada que tem gente acreditando que eu sou filha do Ayrton Senna mesmo. Eu sou filha do de Zezão Sena, gente”, disse ela no Twitter. Inclusive, ela debochou da teoria com o seu sobrenome. “E o povo da Mega Sena ainda é meus parente distante, viu?”, brincou.

tô chocada que tem gente acreditando que eu sou filha do Ayrton Senna mesmo KKKKKKK eu sou filha de Zezão Sena gente — Marina Sena (@amarinasena) December 21, 2022

e o povo da mega sena ainda é meus parente distante viu? — Marina Sena (@amarinasena) December 20, 2022

Adriane Galisteu relembra presente de Ayrton Senna

Em participação no PodCARAS, a apresentadora Adriane Galisteu relembrou o seu namoro com Ayrton Senna. Ela contou sobre um presente que ganhou dele e guarda até hoje. Ela disse que temum óculos de sol que ganhou do piloto e está em closet. E ela também falou do carro que ainda guarda em sua garagem.

"Esse carro tá na minha garagem, cobertinho, de roupinha e tudo. Na casa onde eu moro, porque a gente tem que ligar ele de vez em quando. O Vittorio [Filho de Galisteu] é louco para aprender a dirigir nesse carro, eu falei que ia ensinar quando ele estiver na idade de dirigir!", revelou.