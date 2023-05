Marina Sena celebra sucesso e dinheiro no bolso: "Fiquei mais corajosa"

Em entrevista à CARAS, Marina Sena revelou detalhes sobre sua vida e carreira após conquistar fama

A cantora Marina Sena (26) é o momento! A artista de Taiobeiras, interior de Minas Gerais, tem conquistado espaços que até pouco tempo ela nem imaginava. Em meio a todo o sucesso e dinheiro, a moça tem celebrado tudo o que tem experimentado após explodir com seu primeiro álbum, De Primeira.

Em entrevista à revista CARAS, Marina Sena abriu o coração e detalhou como tem aproveitado a fama. Ela afirmou que se sente mais corajosa para se arriscar com sua arte e garantiu que o dinheiro mudou tudo em sua vida.

"Eu não tinha um real no bolso e agora eu tenho. Posso sentar num restaurante sem me preocupar com a conta, posso comprar um carro se quiser. Achava que demoraria muito para conseguir isso. Muda toda a história da sua vida. Mas minha maturidade mudou também", iniciou ela, que lançou seu segundo álbum, Vício Inerente, na última semana.

"Fiquei mais corajosa para enfrentar qualquer coisa. Cada vez mais conectada com a Marininha criança. Era aqui que eu sonhava chegar. Agora, tem agenda para tudo, tudo tem horário. Minha vida era mais despretensiosa, agora é tudo contado", completou.

A mineira continuou falando sobre as mudanças que o status de famosa trouxe para a sua vida e confessou que adora se exibir. "Quando você se expõe, é porque você tem uma necessidade daquilo. Eu sou de me expor, sinto necessidade que minha opinião tenha relevância, tenho que expressar o que sou para muitas pessoas", disse.

Segundo Marina, saber que os fãs acompanham sua carreira é algo importante. "É incrível dar uma entrevista e saber que as pessoas vão ver aquilo. Mas você pode ficar sem liberdade para algumas coisas também. São as concessões que você faz para ter essa vida", declarou.