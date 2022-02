Marília Mendonça: A trajetória da eterna Rainha da Sofrência

Saiba mais sobre a emocionante jornada da inesquecível cantora sertaneja

CARAS Digital Publicado em 04/02/2022, às 14h38

Nascida em 22 de julho de 1995, em Cristianópolis, Goiás, Marília Mendonça começou a compor desde cedo, aos 12 anos de idade. Contudo, a fama veio aos 20 anos, quando a artista gravou seu primeiro DVD.

Com o passar do tempo, Marília ficou conhecida como a Rainha da Sofrência, conquistando uma legião de fãs ao redor do mundo. Além disso, se consagrou na música sertaneja, devido a sua bela voz e letras profundas.

Símbolo do sertanejo feminino, a cantora chegou a ser contemplada, ainda, com o Grammy Latino de melhor álbum de música sertaneja com “Em Todos os Cantos”, no ano de 2019.

