Marília Mendonça recebe homenagem de amigos e Faustão exalta: ''Deixou a marca dela para a gente nunca esquecer''

Cantora Marília Mendonça ganhou homenagem especial no 'Faustão na Band', com os amigos Henrique e Juliano e Maiara e Maraisa

CARAS Digital Publicado em 05/03/2022, às 12h08

A nossa eterna Rainha da Sofrência Marília Mendonça (1995 - 2021) foi lembrada com muito carinho no programa Faustão na Band, na sexta-feira, 04.

A artista, que nos deixou há exatos 4 meses, aos 26 anos, em acidente aéreo a caminho de um show no interior de Minas Gerais, recebeu uma homenagem especial com a presença dos amigos Henrique e Juliano, Maiara e Maraisa, e Dom Vittor e Gustavo, irmão da sertaneja.

Os cantores recordaram as histórias ao lado da artista e entoaram os hits que ganharam o público na voz de Marília.

Fausto Silva (71) fez questão de exaltar a importância de Marília para a música e a inspiração às mulheres do país. “A gente prestou aqui homenagem à mulher brasileira, através de uma mulher jovem, madura, e que deixou a marca dela para a gente nunca esquecer. A simpatia, o sucesso, de tudo que ela fez. Nada melhor que esses seis para cantar em homenagem à Marília Mendonça”, disse o comandante da atração.

Um dos momentos que mais emocionaram os fãs na noite durante o Churrascão do Faustão, foi a emoção de Henrique, que não segurou o choro no palco enquanto cantava a música da dupla com a sertaneja, A Flor e o Beija Flor.

"A gente pode não se ver, mas eu queria que vocês fossem a voz dela", pediu o sertanejo. "Ela está mais viva que nunca no coração desses quatro", comentou Faustão.

Na exibição, Henrique também relembrou quando conheceram Marília: "Quando assinamos nosso contrato, ela fazia parte do mesmo escritório, compondo e mostrando as músicas. Tinha umas letras que a gente duvidava que alguém com 15 anos de idade pudesse ter composto, com tanta segurança", contou.

Confira trecho da homenagem para Marília Mendonça no 'Faustão na Band':