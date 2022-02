Marília Mendonça é a única brasileira entre as artistas mais escutadas do Spotify:

A cantora Marília Mendonça foi a artista brasileira mais escutada em janeiro de 2022, com 281 milhões de streamings

CARAS Digital Publicado em 02/02/2022, às 11h18

A cantora Marília Mendonça (1995 - 2021), segue deixando seu legado no mundo da música. E desta vez, a eterna rainha da sofrência, seguiu mais um mês sendo a artista mais escutada do Spotify Brasil, e a única artista brasileira a aparecer no top internacional.

Marília Mendonça ficou em 8º lugar no ranking internacional de janeiro de 2022, na frente de Rihanna (33) e Lana Del Rey (36).

Segundo dados do Spotify Data, Marília Mendonça teve 281 milhões de streamings em janeiro, sendo a única artista a não cantar inglês no Top 10.

Taylor Swift (32) liderou o ranking mais uma vez, com 913 milhões de streamings na plataforma no mês de janeiro. Doja Cat (26) seguiu com 496 milhões de plays no Spotify.

A cantora que faleceu em novembro do ano passado, foi a artista mais escutada da plataforma no ano de 2021.

