Marilene, da dupla sertaneja As Galvão, morre aos 80 anos

A cantora Marilene, da dupla sertaneja As Galvão, morreu na tarde desta quarta-feira, 24, em São Paulo, aos 80 anos. A artista que sofria de mal de Alzheimer e deixou de cantar e tocar viola ao lado da irmã depois de mais de 70 anos de carreira.

Segundo o portal G1, Marilene morreu no Hospital Professora Lydia Storópoli, onde estava internada. A causa da morte ainda não foi informada. O velório e o sepultamento da artista serão realizados nesta quinta-feira, 25, em Paraguaçu Paulista.

A morte da artista foi comunicado através de um fã-clube oficial do grupo. "Comunicado oficial - Caríssimos fãs das Galvão… É com grande pesar que através dessa mensagem, comunicamos o falecimento, às 14:30 em São Paulo, da nossa Rainha Soberana Marilene Galvão. Em breve traremos mais notícias. Para agora, contamos com as orações e apoio de vocês! Nós cremos na ressurreição, e acreditamos que nossa menina descansou, e em um bom lugar desfrutará do seu descanso", diz a nota.

Carreira das irmãs Galvão

A dupla As Galvão lançaram 80 discos ao longo da carreira. Mary Galvão anunciou o fim da dupla em entrevista a André Piunti, no YouTube, em 19 de junho de 2021. Na ocasião, ela informou que o motivo era devido ao avanço do Alzheimer que obrigou Marilene a se afastar dos palcos por causa da perda total de memória.

As irmãs começaram a cantar em em 1947, se tornando as pioneiras no universo da música caipira. Elas conseguiram se consolidar no cenário sertanejo, até então dominado pelo elenco masculino.

Mary Galvão , que nasceu em Ourinhos, São Paulo, em 1940, tocava sanfona na dupla. Já Marilene Galvão, que nasceu em Palmital, em São Pauo, em 1942, tocava viola. Elas conqustaram o público com a música Beijinho Doce (Nhô Pai, 1945), clássico sertanejo lançado pelas Irmãs Castro, mas sempre foi associado às vozes das irmãs Galvão.

Em 2017, as irmãs celebraram as sete décadas de carreira com a edição do DVD "Soberanas – 70 anos ao vivo" e com o documentário "Eu e minha irmã – A trajetória das Irmãs Galvão", dirigido por Thiago Rosente.

