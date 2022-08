Marido de Simone desabafa: 'A mentira jamais pode ser provada'

Marido da cantora Simone, Kaká Diniz rebate rumores sobre a sua família ao responder pergunta de fã: 'Tudo não passa de uma tentativa frustrada'

CARAS Digital Publicado em 09/08/2022, às 09h59

O empresário Kaká Diniz, que é o marido da cantora Simone, foi alvo de boatos nos últimos dias envolvendo a sua cunhada, a cantora Simaria. Então, um fã quis saber como ele lida com “todas essas mentiras que saem na mídia sobre sua família” e ele resolveu responder.

"Como você mesma falou, são mentiras. A verdade pode ser provada, mas a mentira, jamais. As pessoas estão em busca de reconhecimento a todo custo, mesmo que seja necessário destruir a imagem de alguém para isso, mas tudo não passa de uma tentativa frustrada. E sabe o que é o pior? As consequências disso são incalculáveis e não têm volta. Por isso, aqueles que criam mentiras pagarão por cada uma delas", disse ele.

Antes disso, Kaká Diniz já tinha feito um post para alfinetar os boatos sobre a sua família. No post, ele compartilhou uma foto ao lado da esposa, Simone, e dos dois filhos, Henry e Zaya."Eu aprendi que a melhor forma de combater qualquer manifestação de ódio é através do amor! Quando falamos que Deus é amor, falamos sobre o amor para com o próximo, pois amar a si mesmo é fácil, difícil mesmo é ter compaixão com o outro", disse ele.

E completou: "Mas nos dias de hoje nada mais me espanta quando se fala em internet. Não falo da rede social, mas quem compõe a rede social. O problema não tá na internet, mas sim, em quem “acha que tem voz” nela. O problema não tá na vida de quem é feliz, mas sim, na vida de quem é infeliz. No final, o diferencial está no que vem de “dentro” para “fora”, não no que está de fora para dentro. Quem é feliz VIVE. Quem é INFELIZ, vive vendo o outro viver feliz".

Veja a resposta de Kaká Diniz:

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!