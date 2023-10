Mar.iana revela como foi cantar com Mumuzinho: ‘Tão especial’

Mar.iana comemora a chance de cantar com Mumuzinho no show Resenha do Mumu no Rio de Janeiro

A cantora Mar.iana viveu um momento marcante em sua carreira ao dividir o palco com o cantor Mumuzinho no show Resenha do Mumu no Rio de Janeiro no último final de semana. Ela foi convidada pelo artista para cantar o hit Vida Leve e também uma releitura de Ouvi Dizer, da banda Melim, para a plateia e adorou a experiência.

“Foi tão especial entrar cantando uma música minha! Principalmente por causa da vibe para cima, que fez muito com a Resenha do Mumu. É um evento gigante que eu vou há tantos anos, e que dá até vontade de chorar falando agora, e não fazia ideia que um dia eu estaria lá em cima. Quando estava colocando meu fone, pegando no microfone, tive muita vontade de chorar, mas falei para mim mesma: ‘Mar.iana, calma, não chora porque não dá para ficar chorando lá em cima, pelo amor de Deus’”, disse ela.

Então, ela contou que está vivendo uma ótima fase em sua carreira. “Eu me dei conta que estou vivendo tudo o que eu sempre pedi a Deus antes de dormir, nas minhas orações. Foi muito louco, uma energia surreal. Ver todo mundo cantando, me abraçando foi muito bom, tanto quem já me conhecia quanto quem conheceu ali. Me senti em casa, foi incrível”, declarou.

Mumuzinho celebra aprendizado com Carlinhos Brown

Em entrevista recente, o cantor Mumuzinho contou sobre a experiência de trabalhar com Carlinhos Brown no The Voice, da Globo, e o aprendizado que teve com ele. "Ele é um gênio, um dos caras mais inteligentes, um dos caras mais ser humano, aprendo muito. Ele fala cada frase nesses momentos do 'Não'. Mas o 'não' fortalece, te prepara, te deixa forte e te coloca em momentos de 'não vou desistir'. Então eu fui nessa linha", afirmou.

O cantor ainda disse que tenta consolar as crianças relembrando sua longa trajetória na música. "Quantos 'nãos' eu já recebi? Então eu passei um pouco da minha vivência para eles. E nem sempre o vitorioso é o que leva a taça. É só o início, tem muita coisa pela frente", disse.