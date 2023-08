Mar.iana reúne Mumuzinho, Big Up e Carolzinha em evento de seu primeiro álbum

A cantora Mar.iana apresentou músicas do projeto 'AMAR' e recebeu amigos, parceiros e imprensa no rooftop do Yoo2 no Rio de Janeiro

Mar.iana celebrou nesta última terça-feira, 22, o lançamento de seu primeiro álbum, 'AMAR'. No evento, organizado pela Universal Music, a cantora recebeu amigos e parceiros, além de conversar com a imprensa e convidados sobre o projeto.

A carioca finalizou a noite apresentando pela primeira vez o seu álbum, onde dividiu os vocais com Mumuzinho, Big Up, Mayra, Simão e Carolzinha. Camila Brunetta, que remixou 'Vida leve', e Pedro Breder, da HITMAKER, também marcaram presença no evento que aconteceu no rooftop do hotel Yoo2, com vista para o Cristo Redentor.

"Fico muito feliz de ter uma equipe que me entende tanto, em todos os sentidos! Desde a identidade visual até os pequenos detalhes. Tudo foi muito especial. Ter o Mumuzinho lá, o cara que acreditou em mim desde o início, cantando comigo, foi um sonho realizado. Sempre imaginei muitas coisas para minha vida, mas Deus está conseguindo me surpreender de verdade", disse a artista.

"As participações, meus amigos que me ajudaram a compor as músicas, o Big Up... foi tudo incrível. É maravilhoso poder mostrar meu trabalho pra tanta gente importante, tanta gente incrível que parou o dia pra estar ali comigo. Isso é muito bonito. Eu fui dormir completamente realizada. Foi dos dias mais incríveis da minha vida. E que seja o início de muitas coisas. Agradeço todo mundo que acredita em mim e que está sempre aqui", completou ela, bastante emocionada.

Fotos: Divulgação

O primeiro álbum

No álbum'AMAR', a cantora Mar.iana mostra seu "pop praia good vibes verdadeiro", que inclui faixa inédita que Nando Reis compôs pra ela. Lançado pela Universal Music, o álbum é a despedida de uma experiência dolorosa do passado para que ela ressurja como se mostra nas músicas: alegre, positiva, vibrante e solar.

O projeto conta com 13 faixas, quase todas compostas por ela com parceiros, incluindo o hit “vida leve”, com Big Up, que segue viralizando nas redes sociais, com mais de 170 mil vídeos no Instagram, 13 mil criações no TikTok, 650 mil visualizações no YouTube, além de 710 mil streams no Spotify.