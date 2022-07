Maria Bethânia beija a mãe de João Vicente de Castro em novo vídeo

Você sabia que Maria Bethânia é madrasta de João Vicente de Castro? Novo vídeo da cantora a mãe do ator surpreende o público

Redação Publicado em 31/07/2022, às 11h51

Discreta com a sua vida pessoal, a cantora Maria Bethânia (76) virou assunto nas redes sociais neste final de semana ao aparecer dando um beijo em sua companheira, a estilista Gilda Midani (62), que é a mãe do ator João Vicente de Castro. O momento de carinho viralizou na internet e surpreendeu o público, que não lembrava que as duas vivem um romance.

As duas estão juntas desde 2017 e o beijo aconteceu durante uma festa em Santo Amaro, na Bahia. Segundo o Jornal Extra, o relacionamento delas é conhecido no mundo artístico, mas ainda não tinha sido descoberto pelo grande publico.

Nas redes sociais, os internautas reagiram ao vídeo. “Como assim a Maria Bethânia é madrasta do João Vicente?”, questionou um. “Sortudo é João que tem Bethânia como madrasta”, afirmou outro.

Assista ao vídeo do momento de carinho de Maria Bethânia e Gilda Midani: