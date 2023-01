Mari Fernandez se confunde com intérprete de libras e faz dancinha do Tiktok

Cantora Mari Fernandez achou que o profissional estava fazendo uma coreografia e dançou ao lado dele

A cantora sertaneja Mari Fernandez passou por uma situação engraçada ao se apresentar no palco do Réveillon de Fortaleza no dia 1 de janeiro.

Enquanto cantava 'Comunicação falhou' com a participação de Nattan, ela foi andando pelo palco até chegar perto do intérprete de libras Samuel Araújo. Pensando que ele estava fazendo a coreografia do Tiktok da canção, ela dançou ao lado dele e arrancou gargalhadas dos espectadores.

O próprio intérprete compartilhou o momento da gafe em seu perfil. “E a Mari Fernandez que achou que eu estava fazendo a coreografia do TikTok”, escreveu ele.

Nos comentários do vídeo, os seguidores se divertiram. “Parabéns pelo profissionalismo! Manteve a postura, eu teria rido na hora”, falou uma. "Eu tava morrendo de vergonha", respondeu o intérprete.

“Ela rindo depois que percebeu”, notou outra. Uma terceira ainda brincou com o nome da música: "Acho que a comunicação falhou".

O vídeo já chegou a quase três milhões de visualizações, fazendo com que seja difícil a artista esquecer do mico.

Confira vídeo de Mari Fernandez: