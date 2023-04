Mari Fernandez celebra nova fase na carreira: 'Divisor de águas'

Mari Fernandez revela marco importante em sua carreira nos palcos e qual é a música que a marcou este momento: 'Vai ficar gravada no meu coração'

A cantora Mari Fernandez (22) está feliz da vida com a nova fase em sua carreira musical. Sucesso na música brasileira, ela acaba de lançar o seu novo DVD Ao Vivo em São Paulo, que já está disponível nas plataformas digitais, e define este projeto como um divisor de águas em sua vida. A estrela considera que está em uma fase mais madura em sua profissão e está contente com o resultado do projeto.

“Com certeza esse DVD marca uma nova fase da minha carreira e talvez a melhor fase da minha carreira. É uma fase com uma revolução notória, eu me enxergo bem mais madura. A gente vem trazendo a inovação, que é a bateria, é algo novo, é uma evolução musical na nossa banda, no meu projeto e conseguimos colocar no DVD. Esse DVD tem músicas especiais, as participações também são participações especiais, que fazem parte da minha história, pessoas que eu sempre admirei, que eu sempre foram inspirações para mim. É uma grande virada de chave na minha carreira”, disse ela, que teve a chance de dividir o palco com Maiara e Maraísa, Wesley Safadão, Luisa Sonza e Hugo e Guilherme.

Ao pensar no que o projeto representa em sua carreira, ela disse: “Esse projeto representa muito para mim, mas o que mais representa é: Amor, carinho e não me limitar. Nesse projeto, eu acredito que a gente trouxe muito isso. A gente criou, foi lá e executou o que a gente queria. É um projeto pensado para os meus fãs, que me abraçaram muito. Foi um sentimento de que tudo o que a gente sonhou, a gente conseguiu realizar. Recebemos a grande recompensa, que era ver a felicidade nos rostos dos meus fãs”.

Por fim, a cantora revelou qual foi a música que marcou esta fase de sua carreira. “Eu tenho uma história muito especial com a música 'Quando Tem Sentimento'. Eu já vinha lançando algumas músicas que tinham sofrência, de pessoas que tinham se decepcionado em relações amorosas. De repente, a gente decidiu lançar uma música mais romântica, uma música para casais que estão dando certo. Eu sentei na cama e escrevi a música Quando Tem Sentimento. É uma composição minha. Antes de ser cantora, eu passei cinco anos sendo compositora. Ver a galera cantando aquela música foi algo extremamente especial, é uma história que vai ficar gravada no meu coração, foi a primeira música que cantei na gravação do DVD e a galera estava cantando comigo”, afirmou.