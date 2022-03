Maraisa homenageia Marília Mendonça: ''Sua fã número 1 sou eu''

No dia do fã, a cantora Maraísa prestou uma homenagem especial para Marília Mendonça

CARAS Digital Publicado em 17/03/2022, às 16h14

Maraisa (34) prestou uma homenagem para Marilia Mendonça (1995 - 2021) nas redes sociais.

A cantora sertaneja aproveitou o Dia do Fã, comemorado nesta quinta-feira, 17, para declarar seu amor e admiração pela amiga.

No feed do Instagram, a irmã de Maiara (34) publicou um desenho em que aparece segurando uma camiseta com o rosto da eterna rainha da sofrência e se declarou. "Sua fã número 1 sou eu", escreveu a artista na legenda.

Os seguidores elogiaram a postagem de Maraisa. "A amizade de vocês é linda", disse uma internauta. "Para sempre em nossos corações", afirmou outra. "Aí meu coração. Eu amo vocês", declarou uma terceira.

Áudio de Marília

Ruth Dias (53), mãe de Marília Mendonça, revelou que teve acesso a um áudio que a cantora gravou no dia em que faleceu. Na gravação publicada pelo jornalista Leo Dias, a sertaneja deixou uma mensagem para Maraisa. "Meu Deus, será que vou morrer?", diz ela.

