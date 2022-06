Maraisa faz linda declaração para a irmã, Maiara: ''A maior cantora desse Brasil''

Sertaneja Maraisa compartilha clique abraçada com Maiara e declara todo seu amor e admiração pela irmã

CARAS Digital Publicado em 24/06/2022, às 07h47

A cantora Maiara (34) recebeu uma linda homenagem da irmã e dupla Maraisa (34) nas redes sociais!

Na noite de quinta-feira, 23, em seu perfil no Instagram, Maraisa compartilhou um clique encantador feito durante apresentação das duas na Bahia, em que aparece abraçada com a gêmea. Ela fez questão de exaltar o talento da noiva de Fernando Zor (38), falando sobre a admiração e orgulho que tem.

Maraisa escreveu um lindo texto para Maiara, declarando todo seu amor e destacou que a irmã é a mulher mais forte que conhece.

"Perfeição de Deus! Você é a única pessoa nesse mundo que ainda tem o controle dos meus sentimentos e da minha emoção! Minha vida está toda em suas mãos! Deus me abençoou com esse presente; nascer com a mulher mais forte, mais “coração”, mais determinada e com a personalidade mais linda que eu conheço nessa vida!", começou escrevendo.

"A maior cantora desse Brasil. Meu trabalho em cima do palco como segunda voz é fácil, porque nunca vi ninguém com uma postura tão perfeita no palco… Meu espelho! Tão leve, tão feminina e, ao mesmo tempo tão forte… Uma força indescritível! Já vi você fazendo shows em todas as situações… Recém operada; 36 shows num mês, não ficar rouca nem um dia sequer e ainda querer mais! Ser primeira voz como você não é nada fácil, encarando essa logística louca, se dividindo entre shows e família, encontrando tempo pra se doar para as pessoas que você ama!", continuou.

"Você é, de longe, a mulher mais forte que eu conheço! Minha alegria, minha dose diária de felicidade! O maior presente que Deus poderia ter me dado é me permitir nascer ao seu lado e compartilhar todos os meus dias com você… O coração da nossa família! Sei que nunca estarei sozinha. Que sorte a minha!!! Te amo @maiara!", se derreteu Maraisa.

Maraisa passou por um susto recentemente. Ela contou que o box do banheiro estourou e um dos cacos de vidro acabou causando um pequeno corte em seu pulso. A artista está bem e agradeceu pela compreensão dos fãs que estavam no hotel na hora do incidente e não divulgaram nas redes sociais. “No sábado, eu passei um sustinho. Gostaria de agradecer a descrição dos fãs que não vazaram os vídeos. Eu fui tomar banho depois do show e o box do banheiro estourou em mim”, disse ela. “Mas foi só um susto, o corpo de bombeiros chegou muito rápido, os médicos me atenderam muito rápido”, completou.

